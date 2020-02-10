В НБУ рассказали, на что больше всего жалуются украинцы

Всего регулятор получил свыше 17 тыс. обращений граждан, 67% из которых содержали признаки нарушений прав потребителей.

Национальный банк Украины за 2019 год получил почти 17 тыс. обращений граждан, что на 25% больше показателя годом ранее.

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Как сообщается на сайте НБУ, большинство обращений касаются кредитных отношений с банками (33%), работы платежных систем и расчетов (25%), обслуживания в банках (10%), отношений с небанковскими учреждениями (7%).

При этом 67% обращений содержали признаки нарушений прав потребителей, включая обманчивую рекламу депозитов, отличие процентной ставки в договоре от фактической, увеличение кредитного лимита для погашения предыдущего долга, самовольное списание средств с зарплаты или других начислений в счет погашения долга, продление депозита без согласования с потребителем и другие нарушения.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2018 году получил 13,3 тыс. обращений граждан.