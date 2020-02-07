Нацбанк пополнил резервы на $318 миллионов

На этой неделе регулятор купил 362,5 млн долл. и продал 45 млн долл.

Национальный банк Украины на этой неделе – с 3 по 7 февраля - пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 317,5 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот период регулятор купил 362,5 млн долл. и продал 45 млн долл.

Согласно приведенным данным, с начала года Нацбанк пополнил резервы на 415,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк за январь пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанке на 98 млн долл.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 февраля составили 26,293 млрд долл., что на 4% выше показателя месяцем ранее.