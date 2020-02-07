Кабмин хочет приблизить женские зарплаты в Украине к мужским

Также планируется увеличить приток иностранных инвестиций в экономику Украины более чем в 5 раз - до 17,5 млрд долл. в 2030 году.

Кабинет министров планирует привести соотношение женских и мужских средних зарплат в Украине к 83% до 2025 года и к 85% - до 2030 года. Об этом говорится в Концепции реализации государственной политики в сфере развития социально ответственного бизнеса, одобренной правительством 24 января и опубликованной не правительственном портале.

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Согласно документу, в 2015 году показатель соотношения женских и мужских зарплат был на уровне 74,9%. Таким образом, правительство хочет сократить этот разрыв в обусловленные сроки.

Также в Концепции предусмотрены темпы номинального роста среднемесячной заработной платы в Украины - до 500% в 2025 году и 800% к 2030 году.

Кроме того, согласно Концепции, прирост прямых иностранных инвестиций в украинскую экономику планируется увеличить с 3 млрд долл. (уровень 2015 года) до 16 млрд долл. в 2025 году и 17,5 млрд долл. в 2030 году.

Концепция реализации государственной политики в сфере развития социально ответственного бизнеса предполагает реализацию мер, направленных на охрану окружающей среды, обеспечение занятости населения, развитие трудовых отношений, разработку стратегии социальной ответственности субъектов хозяйственной деятельности. Реализация концепции предусмотрена на период до 2030 года двумя этапами (до 2025 года и до 2030 года).

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников в Украине, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.