Украинцам обещают больше прав: Кабмин одобрил законопроект о труде

Документ, в том числе, призван гармонизировать украинское законодательство с европейским.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

«Надеюсь на поддержку Верховной Рады, ведь эта инициатива - это о лучшей работе, более высокой зарплате и новых карьерных возможностях для каждого», - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, Министерство развития экономики предлагает в новом законопроекте о труде сохранить привычную для украинцев продолжительность рабочей недели в 40 часов, однако при этом позволить сторонам договариваться о гибком графике работы, при котором часть рабочего дня работник работает удаленно, другую часть - в офисе.