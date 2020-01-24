Гривня снова падает: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 24 января: 100 USD – 2452,12 гривни; 100 EUR – 2719,89 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2452,12 (23 января – 2433,1)

100 EUR – 2719,89 (23 января – 2698,43)

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 гривни/доллар на 1 января 2019 года.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года на уровне 30,01 гривни/доллар.