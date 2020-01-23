Зеленский после встреч в Давосе: Украина имеет поддержку со стороны иностранных инвесторов

Глава государства также подчеркнул важность работы Украинского дома в Давосе.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что встречи в рамках Всемирного экономического форума в Давосе продемонстрировали, что Украина имеет поддержку со стороны инвесторов.

Читайте такжеИностранцы покупают все больше украинских облигаций госзайма

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в комментарии СМИ в Иерусалиме.

«Мы имеем эту поддержку. К нам совсем по-другому относятся, нам верят. Надо открывать Украину, отвергать такие слова, как «коррупционная», «устаревшая», упоминания о старых бизнес-группах или политическое влияние», – сказал он.

По словам Зеленского, он провел важные встречи на полях Всемирного экономического форума.

«Я не первый раз приглашаю инвесторов. Мы готовим для них программы. Это не просто слова», – подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул важность работы Украинского дома в Давосе. «Мне кажется, что это следует расширять, надо выделяться. Если ты хочешь, чтобы именно к тебе заходили (инвестиции – УНИАН), надо постоянно разговаривать с инвесторами», – отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 21-24 января в швейцарском Давосе проходит Всемирный экономический форум.

Зеленский принял участие в заседании форума 22 января. Он провел ряд встреч с лидерами других государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.