Гривня просела к доллару еще на 7 копеек

Курс гривни к евро на уровне 26,98 грн/евро на 1 копейку ниже предыдущего показателя.

Национальный банк Украины на четверг, 23 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,33 грн/долл., что на 7 копеек ниже предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,98 грн/евро, что на 1 копейку ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.