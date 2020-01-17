Гривня уходит на выходные в минусе: свежий курс НБУ

Гривня просела к доллару на 16 копеек, к евро - на 4 копейки.

Национальный банк Украины на понедельник, 20 января, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,25 гривни/доллар, что на 16 копеек ниже предыдущего показателя.

Читайте такжеУкраинский бизнес дал прогноз по курсу гривни

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,94 гривни/евро, что на 4 копейки ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 января, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написал заявление об отставке. В Офисе президента Украины сообщили, что глава государства рассмотрит заявление Гончарука.

Национальная валюта Украины в 2019 году по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро – на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.