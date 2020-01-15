Назначен новый и.о. главы одесской Налоговой службы

47-летний Владимир Астрейко сменил скандально отстраненную главу главка Наталью Чеботареву, пытавшуюся подкупить сотрудника прокуратуры.

В связи с задержанием сотрудниками НАБУ руководителя управления ГНС в Одесской области Натальи Чеботаревой, пытавшейся подкупить сотрудника прокуратуры, сегодня назначен новый исполняющий обязанности руководителя одесского управления ГНС.

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Об этом УНИАН сообщили в главном управлении ГНС в Одесской области.

Новым исполняющим обязанности начальника регионального главка ГНС стал Владимир Астрейко. 47-летний уроженец пгт Любашевка Одесской области Астрейко имеет пятый ранг госслужащего. В органах Государственной налоговой – с июня 1998 года. С июля 2013 по октябрь 2014 года работал начальником управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Главного управления Миндоходов в Одесской области. Затем (до сегодняшнего назначения) занимал должность начальника управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Главного управления ГНС в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 13 января НАБУ задержало и. о. начальника одесской ГНС Наталью Чеботареву за попытку подкупа сотрудника прокуратуры за 25 тысяч долларов. Установлено, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тысяч долларов за то, что тот не будет препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС.

В частности, не станет препятствовать получению взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро и прокуроры САП при поддержке Генеральной прокуратуры осуществляют с декабря 2019 года.

Государственная налоговая служба Украины в связи с задержанием руководителя одесского главка ГНС отстранила от исполнения обязанностей все руководство местной налоговой.