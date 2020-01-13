НБУ с начала года выкупил на межбанке $168 миллионов

В этот период регулятор купил 198 миллионов долларов, продал – 30 миллионов долларов.

Национальный банк Украины за шесть рабочих дней в период со 2 по 11 января пополнил международные резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 168 миллионов долларов.

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Согласно данным на сайте НБУ, в этот период регулятор купил 198 миллионов долларов, продал – 30 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в 2018 году пополнил резервы посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке 7,933 миллиарда долларов.

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% - до 25,3 миллиарда долларов.