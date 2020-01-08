Международные резервы Украины выросли до семилетнего максимума - НБУ

Объем резервов превысил последний прогноз Национального банка в октябре 2019 года.

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл., достигнув семилетнего максимума, который был зафиксирован в декабре 2012 года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, рост резервов стал возможен благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, в частности, за счет дальнейшего ускорения экономического роста и устойчивого притока иностранного капитала в страну.

В НБУ отметили, что наращивание международных резервов произошло в год проведения двойных выборов в стране и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу. Это является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране.

Кроме того, высокий уровень предложения валюты на межбанковском рынке в течение прошлого года обеспечивали украинские компании-экспортеры, прежде всего, аграрии, которые в условиях ухудшения условий торговли на мировых рынках наращивали объемы продаж, а также иностранные инвесторы, которые продали 4,3 млрд долл. для покупки гривневых государственных облигаций (ОВГЗ).

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В свою очередь, Национальный банк выкупал избыток валюты для пополнения международных резервов, не препятствуя рыночному тренду на укрепление национальной валюты. Так, по итогам года чистая покупка валюты регулятором составила 7,9 млрд долл., что является самым высоким показателем за последние 14 лет.

Только в декабре 2019 года резервы выросли больше чем на 15%, или на 3,37 млрд долл.

В то же время, правительство направило на обслуживание и погашение валютного госдолга 220,3 млн долл. Эти расходы были компенсированы поступлением 514 млн долл. за счет размещения облигаций внутреннего госзайма.

В результате переоценки стоимость финансовых инструментов в декабре 2019 года выросла на 143,6 млн долл.

Также сообщается, что текущий объем резервов покрывает 3,9 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины.

Справка УНИАН. Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 млрд долл., обновив пятилетний максимум.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года до 22,9 млрд долл. с 21,7 млрд долл., прогнозируемых ранее.