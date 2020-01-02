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Минэкономики назвало одну из причин роста ВВП в прошлом году

18:15, 02 января 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Одним из важных факторов этого роста был очередной рекорд по урожаю зерновых", - сказано в сообщении.

При этом в министерстве отмечают, что потенциал для дальнейшего роста производительности в сельском хозяйстве – очень высокий, а его реализации будет способствовать запуск прозрачного и цивилизованного рынка земли.

Кроме того, высокий урожай и оживленная торговля способствовали росту экспорта, который в третьем квартале 2019 года ускорился до 13,5%.

"Среди компонентов со стороны производства основными драйверами роста оставались сельское хозяйство в условиях сбора рекордных объемов урожая зерновых культур, а также сфера торговли на фоне сохранения высокой потребительской активности”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, рост украинской экономики во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%.

При этом Госстат ухудшил оценку роста реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года до 4,1%.

Урожай зерновых в Украине в 2019 году составил рекордные 75,2 миллиона тонн, что на 4,1 миллиона тонн больше, чем годом ранее.

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