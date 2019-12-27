Правительство поменяет подход к проверкам ФОПов

Ранее президент Зеленский поручил ввести двухлетний мораторий на проверки физлиц-предпринимателей всех категорий, кроме «рисковых».

Кабинет министров подготовил изменения в действующее законодательство, которые подразумевают внедрение проверок физических лиц-предпринимателей только на основе риск-ориентированного подхода.

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Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Мы внесли изменения в законопроект. Там уменьшаются штрафы, уменьшается ответственность. Будет проводиться то, что мы называем мораторием, но правильно говорить риск-ориентированный подход к проверкам. То есть, мы будем проверять не всех подряд, а только тех, кто конкретно является высокорисковым в товарах и зонах, на которых есть информация», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести двухлетний мораторий на проверки физических лиц-предпринимателей (ФОПов) всех категорий, кроме «рисковых», сроком на два года.