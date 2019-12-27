Милованов раскрыл детали нового законопроекта о труде

По словам министра, новый законопроект о труде сохраняет фундаментальные социальные гарантии. При этом предлагается внедрить процедуру выплаты компенсаций, если работодатель хочет моментально уволить работников по своей инициативе.

Новый законопроект о труде, который был утвержден на сегодняшнем заседании Кабинета министров и передан на рассмотрение в Верховную Раду, сохраняет фундаментальные социальные гарантии, которые прописаны в действующем законодательстве.

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Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

«Законопроект сохраняет фундаментальные социальные гарантии в сфере труда. Гарантируется, что зарплата, как и сейчас, будет не менее минимальной заработной платы, больше можно. Оплата сейчас может быть не полностью в деньгах, могут кукурузой выдавать, мы это запрещаем. Только деньгами должны выдавать. Оплачиваемые больничные, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 рабочих дня. Сохранение рабочего места на период отпуска в связи с родами и уходом за ребенком. Гарантия сохранения рабочего места для призванных и мобилизованных на воинскую службу», - сказал он.

По словам Милованова, законопроект четко прописывает, что основой трудовых отношений будет письменный трудовой договор, причем его можно будет составить в электронной форме.

Министр отметил, что новый законопроект предполагает внедрение процедуры выплаты компенсаций, если работодатель хочет моментально уволить работника по своей инициативе и не ждать, чтобы он отработал положенное количество времени, во время которого скорее всего не будет полноценно трудиться, а искать себе новое рабочее место.

«Хотите уволить человека по своей инициативе – заплатили ему по сути штраф за то, что вы это делаете, в зависимости от количества лет, которые человек работал. Если человек работал пять лет на предприятии, то по новому закону нужно выплатить ему компенсацию в размере зарплаты за 120 дней. Если будет меньше пяти лет, но больше нескольких лет – за 60 дней», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря Кабинет министров одобрил законопроект о труде, который призван сохранить и расширить социальные права работников, увеличить количество легальных рабочих мест, обеспечить равные возможности для мужчин и женщин в сфере труда, повысить доходы работников и гармонизировать украинское законодательство с европейским.