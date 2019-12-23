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Превратили Нацбанк в ночной клуб с танцовщицами: появилось видео празднования новогоднего корпоратива в операционном зале НБУ

16:47, 23 декабря 2019
Финансы
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В субботу в Нацбанке прошел новогодний корпоратив, во время которого публику "разогревали" танцовщицы.

Об этом свидетельствует видео, снятое очевидцем события, организованного главой Нацбанка Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой.

Как видно на видео, танцовщицы развлекают публику, стоя на перилах второго этажа главного операционного зала Национального банка Украины. При этом в зале громко играет клубная музыка. 

Отметим, этот зал - как и все здание Национального Банка Украины - режимный объект с ограниченным доступом

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