Превратили Нацбанк в ночной клуб с танцовщицами: появилось видео празднования новогоднего корпоратива в операционном зале НБУ

В субботу в Нацбанке прошел новогодний корпоратив, во время которого публику "разогревали" танцовщицы.

Об этом свидетельствует видео, снятое очевидцем события, организованного главой Нацбанка Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой.

Как видно на видео, танцовщицы развлекают публику, стоя на перилах второго этажа главного операционного зала Национального банка Украины. При этом в зале громко играет клубная музыка.

Отметим, этот зал - как и все здание Национального Банка Украины - режимный объект с ограниченным доступом