Все зависит от выполнения условий: МВФ пока не назвал дату заседания Совета директоров по Украине

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

Международный валютный фонд пока не определил дату заседания Совета директоров для утверждения новой программы для Украины, поскольку это зависит от выполнения нашей страной предварительных условий.

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Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса.

«У меня нет сведений о дате. Это будет зависеть от реализации предварительных мер, а затем будет программа. В зависимости от принятых мер, вопрос будет передан на рассмотрение Совета директоров», – сказал Райс, отвечая на вопрос, когда руководство Фонда может принять решение о новой программе для Украины.

Он напомнил, что на прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, в ходе которого она поблагодарила президента за впечатляющий прогресс в последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении твердой экономической политики.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями о новой трехлетней программе расширенного финансирования на сумму около 5,5 млрд долл. Я хотел бы подчеркнуть, что это соглашение на уровне персонала, то есть, оно подлежит обсуждению и утверждению нашим Советом директоров. Это важный момент», - отметил Райс.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

Глава НБУ Яков Смолий 12 декабря заявил, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения - принятие законов о невозможности возврата неплатежеспособного банка бывшим владельцам, создании единых юридических лиц налоговой и таможенной служб, обороте сельскохозяйственных земель.