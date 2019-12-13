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Все зависит от выполнения условий: МВФ пока не назвал дату заседания Совета директоров по Украине

12:07, 13 декабря 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Международный валютный фонд пока не определил дату заседания Совета директоров для утверждения новой программы для Украины, поскольку это зависит от выполнения нашей страной предварительных условий.

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Об этом сообщается на сайте Фонда со ссылкой на заявление главы департамента коммуникаций МВФ Джерри Райса.

«У меня нет сведений о дате. Это будет зависеть от реализации предварительных мер, а затем будет программа. В зависимости от принятых мер, вопрос будет передан на рассмотрение Совета директоров», – сказал Райс, отвечая на вопрос, когда руководство Фонда может принять решение о новой программе для Украины.

Он напомнил, что на прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, в ходе которого она поблагодарила президента за впечатляющий прогресс в последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении твердой экономической политики.

«Сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями о новой трехлетней программе расширенного финансирования на сумму около 5,5 млрд долл. Я хотел бы подчеркнуть, что это соглашение на уровне персонала, то есть, оно подлежит обсуждению и утверждению нашим Советом директоров. Это важный момент», - отметил Райс.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования объемом 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда.

Глава НБУ Яков Смолий 12 декабря заявил, что решение о новой программе может быть утверждено в первом квартале 2020 года, а среди предварительных условий для заключения соглашения - принятие законов о невозможности возврата неплатежеспособного банка бывшим владельцам, создании единых юридических лиц налоговой и таможенной служб, обороте сельскохозяйственных земель.

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Теги: #сотрудничество с МВФ#кредит МВФ