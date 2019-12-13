С доходами и расходами около 59 млрд грн.

Киевсовет утвердил бюджет Киева на 2020 год с доходами и расходами около 59 млрд грн.

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Как сообщила пресс-служба Киевсовета, решение на заседании сессии 12 декабря поддержали 72 из 80 депутатов.

Так, согласно документу, доходы города Киева составят 58 826 000 000 грн, в том числе доходы общего фонда – 53 600 000 000 грн, доходы специального фонда – 5 100 000 000 грн.

Основные источники финансирования в 2020 году: налог на доходы физических лиц – 26 400 000 000 грн; единый налог - 7 млрд грн; плата за землю – 5 800 000 000 грн; налог на прибыль предприятий - 5 млрд грн.

Председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников, докладывая по вопросу, отметил, что финансовый документ столицы - сбалансированный. Расходы составляют 58 826 000 000 грн, в том числе расходы общего фонда – 38 300 000 000 грн и расходы специального фонда – 20 500 000 000 грн.

По его информации, на следующий год на развитие образования в бюджете столицы заложено 21 700 000 000 грн, что больше трети бюджета - 37%. На транспорт и дорожное хозяйство предусмотрено 10 300 000 000 грн.

«На третьем месте отрасль ЖКХ - более 6,7 миллиарда гривен», - подчеркнул Странников.

На здравоохранение направляется 6,7 миллиарда гривен, почти 4,5 миллиарда гривен - на социальную защиту киевлян. 400 000 000 гривен предусмотрено на приобретение жилья для очередников квартирного учета, 50 000 000 гривен - на приобретение квартир для детей-сирот.

На сферу культуры и искусства направлено 1 600 000 000 грн.

«Следует отдельно упомянуть и Общественный бюджет-2020. У нас есть 554 проекта-победителя. На их реализацию, как и было обещано, мы заложили 160 000 000 гривен», - добавил Странников.

Как сообщал УНИАН, в этом году Киевсовет принимал бюджет Киева на 2020 год по новому регламенту.