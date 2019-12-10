В украинских банках стало больше депозитов: цифры
Объем гривневых депозитов в украинских банках за ноябрь 2019 года вырос на 1,1% – до 582,789 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,7%, до 16,060 млрд долл.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 7,9%, валютных – на 20,2%.
Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,2% за ноябрь и на 1,6% - с начала года, до 620,629 млрд грн.
Остатки по валютным кредитам сократились на 0,2% за ноябрь и на 6,4% с начала года - до 15,524 млрд долл.
Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.