В украинских банках стало больше депозитов: цифры

Объем депозитов в украинских банках за ноябрь вырос на 1,1% в гривне, на 1,7% в валюте.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за ноябрь 2019 года вырос на 1,1% – до 582,789 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 1,7%, до 16,060 млрд долл.

Читайте такжеДепутат предлагает освободить украинцев от налогов с депозитов

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 7,9%, валютных – на 20,2%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,2% за ноябрь и на 1,6% - с начала года, до 620,629 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам сократились на 0,2% за ноябрь и на 6,4% с начала года - до 15,524 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 млрд грн, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 млрд долл.