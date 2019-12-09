Милованов о замедлении инфляции: никто из аналитиков ниже 6% не давал

По словам министра, замедление инфляции дает основания для существенного снижения учетной ставки.

Замедление инфляции в Украине до 5,1% в годовом выражении дает основания для существенного снижения учетной ставки Национального банка Украины.

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Такое мнение высказал министр экономики Тимофей Милованов в соцсети Facebook.

«Экономическая новость дня. Госстат опубликовал текущий показатель инфляции - 5,1%, – написал Милованов. - Никто из аналитиков ниже 6% на этот год не давал. По моему мнению, теперь точно есть все основания для существенного снижения учетной ставки».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в октябре снизил учетную ставку третий раз подряд – после снижения в сентябре и июле - на 1 п.п. - до 15,5% годовых.

Очередное заседание правления НБУ по вопросам монетарной политики состоится в этот четверг, 12 декабря.