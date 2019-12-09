Нефедов рассказал, кто профинансирует "единое окно" на украинской таможне

Также USAID профинансирует усовершенствование автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР), а также разработку программ набора, обучения и проверки персонала украинской таможни.

Агентство США по международному развитию (USAID) в Украине USAID Ukraine начало работу с новосозданной Государственной таможенной службой Украины по ряду направлений, среди которых финансирование проекта TAPAS по развитию механизма "единого окна" на украинской таможне при оформлении таможенных процедур (кабинет декларанта и возможность самостоятельно подавать декларации).

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Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook глава Таможенной службы Украины Максим Нефедов, прикрепив соответствующее фото с временным поверенным в делах США в Украине Уильямом Тейлором во время подписания меморандума о реализации проекта техпомощи США.

"Было летом: официальный запрет USAID Ukraine от правительства США реализовывать любые проекты по ГФС в связи с недоверием руководству. Стало сейчас: начало работы USAID с Новой таможней по трем направлениям... Работаем дальше", - написал Нефедов.

Кроме того, американское агентство по развитию примет участие в проекте "Конкурентоспособная экономика Украины", где будет финансировать усовершенствование автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР) и разработку публичной и внутренней части бизнес-аналитики.

Также USAID профинансирует проект INL/MOM, а именно разработку программ набора, обучения и проверки персонала таможни, а также PR-поддержку набора новых людей и укрепления общественного доверия.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил внедрить механизм "единого окна" на таможне с 1 января 2020 года.

В начале августа Нефедов сообщил о намерении возобновить сотрудничество с международными финансовыми организациями (МФО) с целью финансирования ряда таможенных программ, подчеркнув, что большинство доноров прекратили работу с Государственной фискальной службой, а у некоторых есть официальный запрет на оказание финансовой помощи ведомству.

В Украине с 8 декабря официально заработала Государственная таможенная служба, которой передали полномочия Государственной фискальной службы.

Перед официальным запуском было сокращено количество региональных таможен с 26 до 16; запущен тестовый портал и колл-центр для жалоб граждан; создан калькулятор расчета платежей при таможенном оформлении автомобилей; парламент предварительно поддержал переход к единому юридическому лицу; принят закон о создании института авторизованных экономических операторов и закон о режиме общего транзита.