Президент поручил запустить на таможне "единое окно" с 1 января 2020 года

Также Зеленский поручил запустить работу Государственной таможенной службы до 1 декабря текущего года.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил запустить работу Государственной таможенной службы Украины до 1 декабря текущего года, а также внедрить механизм "единого окна" на таможне с 1 января 2020 года.

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"Обеспечить запуск Государственной таможенной службы Украины, не допустить к работе в ней всех старых коррупционеров - я буду вам лично помогать. Срок - до 1 декабря 2019 года", - сказал Зеленский в ходе совещания с членами правительства, депутатами и представителями правоохранительных органов.

Ответственность за выполнение данного поручения глава государства возложил на премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Кроме того, президент обязал запустить полноценно систему "единого окна" на таможне с 1 января 2020 года, а также до 1 октября принять закон об уполномоченных экономических операторах.

"Чтобы обеспечить быстрое и прозрачное таможенное оформление товаров, поручаю запустить систему "единое окно" на таможне до 1 января 2020 года", - заявил глава государства.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины.

Конкурс на должность главы таможенной службы с середины апреля текущего года был заблокирован решением Окружного административного суда Киева по иску народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Антонищака.

После разблокирования конкурса 5 июля Кабмин назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.