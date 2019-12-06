Совет Нацбанка признал неэффективной его валютно-курсовую политику

Согласно рекомендациям совета, правлению следует смягчить монетарную политику НБУ и обновить стратегию управления золотовалютными резервами.

Совет Национального банка Украины признал деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития страны.

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Об этом сообщил глава совета Богдан Данилишин в соцсети Facebook.

Согласно рекомендациям совета, правлению следует смягчить монетарную политику НБУ, а также обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график их пополнения на среднесрочную перспективу.

Кроме того, совет рекомендовал правлению представить сценарий развертывания ситуации на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода нерезидентов из ОВГЗ Украины и соответствующий план действий регулятора.

Совет также предложил правлению НБУ совместно с Министерством финансов разработать правило для сглаживания влияния продажи/покупки нерезидентами валюты на состояние межбанковского валютного рынка Украины.

Также совет считает целесообразным оценить эффект от присоединения Украины к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ.

Помимо этого, совет рекомендовал исследовать влияние изменения обменного курса на потребительскую инфляцию, предоставить оценку реального курса относительно расчетного равновесного уровня и проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.

Также среди рекомендаций совета – предложение нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за ноябрь выросла к доллару США на 3,4% - до 23,97 гривни/доллар.

С начала года, за январь-ноябрь, гривня выросла к доллару на 13,4%, к евро - на 17%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.