Минфин хочет сократить объем госдолга к ВВП

По словам министра финансов, валютная чувствительность госдолга привела к тому, что в кризисный период он составлял 80% к ВВП.

Министерство финансов Украины намерено в следующем году сократить объем государственного долга к ВВП до 50%, при том, что в этом году он составляет 60% к ВВП, заявила в ходе Часа вопросов к правительству глава министерства Оксана Маркарова.

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«На сегодняшний день, в этом году уменьшили до 60%. А в следующем году в наших планах снизить его до цифры меньше 50%», - сказала она.

По словам министра, валютная чувствительность государственного долга привела к тому, что в кризисный период он составлял 80% к ВВП.

«Мы безусловно будем снижать соотношение госдолга к ВВП. Меньше 40% к концу 2024 года – это наша цель. Таким образом, долговая политика перейдет в нормальное русло», - отметила Маркарова.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в октябре сократился как в национальной, так и в иностранной валюте. Из-за девальвации гривни оценка долга в долларовом эквиваленте сократилась на 1,35% - до 81,83 млрд долл., в то время как в гривневом эквиваленте - выросла на 2,37%, до 2,045 трлн грн.

Согласно прогнозам Национального банка Украины, госдолг Украины на конец 2019 года будет ниже 55% ВВП.