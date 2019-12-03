Минэкономики понизило прогноз поступлений от приватизации “Укрспирта” в два раза

Министерство ожидает первую продажу заводов уже в первом квартале 2020 года.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства понизило прогноз поступлений от приватизации госпредприятия “Укрспирт” до 2-3 млрд грн, что в два раза меньше, чем ожидается в Офисе президента.

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Об этом сообщил замминистра по вопросам аграрной политики Тарас Высоцкий во время презентации результатов аудита “Укрспирта” в Кабинете министров.

“Объективно, принимая во внимание состояние (заводов “Укрспирта” - УНИАН), мы оцениваем это в 2-3 млрд грн. К сожалению, ранее озвученные показатели были завышены”, - сказал он.

Также он сообщил, что министерство планирует полностью завершить приватизацию объектов госпредприятия до 1 июля 2021 года.

“Основное, то есть вступление в силу закона и начало приватизации, до 1 июля 2020 года. Потом еще будет год, до 1 июля 2021 года, когда будет запрет на строительство новых заводов - тогда может остаться еще 10-20% неприватизированных объектов, и будет время это завершить”, - сказал он.

“Надеемся на первую продажу уже в первом квартале 2020 года”, - добавил Высоцкий.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Офиса президента, поступления от приватизации "Укрспирта" могут составить около 5 млрд грн.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, убытки для бюджета Украины из-за теневого рынка спирта могут достигать 10,5 млрд грн.