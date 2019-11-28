Bloomberg: Германия - лучшая в Европе по финансовому благополучию, Греция – худшая

Около 45% европейцев жалуются, что цены на континенте растут быстрее, чем их доходы.

Германия и Австрия возглавили рейтинг финансового благосостояния в Европе. А Греция и Литва оказались в конце списка. Шведская компания Intrum AB, которая занимается сбором долгов, провела опрос среди европейцев, спросив у них об их способности вовремя оплачивать счета, о свободе от кредитов, сбережениях и финансовой грамотности.

Как пишет Bloomberg, на основе этих данных компания запустила новый рейтинг «Барометр финансового благополучия», в который вошли 24 страны. Германия и Дания возглавили субрейтинг в сфере способности домохозяйств вовремя оплачивать счета.

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В это время Венгрия, Чехия и Эстония оказались лидерами Европы в свободе от кредитов. Их граждане имеют наименьшую зависимость от долгов. В Швеции и Швейцарии живет больше всего граждан, которые способны откладывать деньги ежемесячно. В свою очередь, Финляндия и Великобритания продемонстрировали наилучшую финансовую грамотность.

Также опрос Intrum выявил некоторые другие интересные факты о европейцах. Примерно 45% потребителей на континенте жалуются, что их счета растут быстрее, чем доходы. 43% говорят, что эти беспокойства плохо влияют на их общее благосостояние.

24% европейцев занимали деньги или снимали максимальные суммы с кредитных карточек, чтобы оплатить свои счета за последние 6 месяцев. И этот показатель увеличился в 2019 году. В прошлом году таких людей в Европе было 20%.

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Однако, несмотря на то, что стоимость жизни растет, опрос показал, что 75% потребителей до сих пор удается сэкономить часть зарплаты ежемесячно. 52% недовольны суммами, которые они могут отложить на потом.

По мнению исполнительного директора Intrum Микаэля Эриксона, опрос выявил, что европейцы ощущают «рост финансового стресса». По его мнению, ключевой проблемой в Европе остается крайне низкий уровень финансовой грамотности. Всего компания опросила 24004 людей в 24 странах Европы. Опрос проводился в сентябре.