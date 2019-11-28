Доллар на четырехлетнем минимуме: свежие курсы Нацбанка

Официальный курс НБУ на 28 ноября: 100 USD – 2398,4391 гривни; 100 EUR – 2640,4416 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 28 ноября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2398,4391 (27 ноября – 2398,2702)

100 EUR – 2640,4416 (27 ноября – 2642,8938)

Как сообщал УНИАН, предыдущий четырехлетний максимум был установлен 25 ноября, когда официальный курс гривни к доллару составил 24,05 гривни/доллар.

Официальный курс гривни к евро на 28 ноября установлен на уровне 26,40 гривни/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,99/24,01 гривни/доллар, к евро - на уровне 26,41/26,43 гривни/евро.