Украина опустилась на 11 позиций в рейтинге простоты уплаты налогов

В среднем украинский бизнес тратит на налоговый учет 327,5 часов в год, что вдвое больше, чем в развитых странах.

Украина опустилась на 11 позиций в ежегодном рейтинге простоты уплаты налогов Paying Taxes 2020, который составляет Всемирный банк и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC), заняв 65-е место среди 190 стран мира.

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Согласно данным рейтинга PwC на ее официальном сайте, падение Украины на 11 позиций в данном рейтинге по сравнению с прошлогодним показателем объясняется, прежде всего, активными действиями других государств, направленными на автоматизацию процессов и сокращение времени администрирования налогов, а также увеличением фискальной нагрузки на бизнес в Украине.

Согласно исследованию, в среднем украинский бизнес тратит на налоговый учет 327,5 часов в год, что вдвое больше, чем в развитых странах. По продолжительности учета НДС Украина занимает 176-е место из 190 стран.

Данный рейтинг возглавили Бахрейн, Гонконг и Катар.

Как сообщал УНИАН, Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020 и заняла 64-е место среди 190 стран.

В июне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда приложит максимум усилий, чтобы через 3-4 года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга Doing Business.

За предыдущие три года наша страна поднялась в рейтинге Doing Business с 83-го на 71-е место. А по показателю «Получение разрешений на строительство» за два года Украина улучшила позицию со 140 до 30-го места.