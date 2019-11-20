Смолий назвал одну из первоочередных задач украинских властей

Команда НБУ, Кабинета министров и Офиса президента прилагает максимальные усилия, чтобы новая программа сотрудничества стала реальностью.

Продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом является одной из первоочередных задач украинских властей.

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Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в Twitter по итогам встречи с временно поверенным в делах США Посольства США в Киеве Уильямом Тейлором.

"Сегодня команда НБУ, Кабинета министров и Офиса президента Украины прилагает максимальные усилия, чтобы реформы продолжались, и новая программа сотрудничества с МВФ стала реальностью", - подчеркнул Смолий.

В свою очередь, Тейлор поздравил Национальный банк Украины с получением награды "Выбор бизнес-сообщества 2019" от Американской торговой палаты и подчеркнул важность сохранения независимости регулятора.

"Полностью независимый Национальный банк, ориентированный на продолжение очищения банковского сектора, будет способствовать повышению доверия иностранных инвесторов к Украине", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда приступила к работе в Киеве, как и планировала, 14 ноября.

Миссия продолжит дискуссии с украинскими властями относительно новой трехлетней программы расширенного финансирования.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.