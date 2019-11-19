Минфин снизил ставки по госдолгу ниже 14% годовых

По итогам аукциона 19 ноября привлекли 1,32 миллиарда гривень.

Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку по 1-летним ОВГЗ до 13,46%, а по 2-летним ОВГЗ до 13,5%.

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Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что по итогам аукциона 19 ноября привлекли 1,32 миллиарда гривень.

В общем, Минфин предложил инвесторам государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года. Наибольшим спросом пользовались 1-летние и 2-летние бумаги.

Средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили:

• по 3-месячным ОВГЗ – 13,95% (снижение на 40 базисных пунктов);

• по 1-годовым ОВГЗ – 13,46% (снижение на 28 б.п.);

• по 2-летним ОВГЗ – 13,5% (снижение на 114 б.п.);

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Минфин на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,425 миллиарда гривень и 304,9 миллиона долларов.