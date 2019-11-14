Украина с начала года наторговала с миром на минус $4,1 миллиарда

Импорт товаров и услуг в Украину вырос на 7%, экспорт – также на 7%.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-сентябрь 2019 года сведен с дефицитом в 4,072 миллиарда долларов, что на 6% выше дефицита за аналогичный период 2018 года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину за этот период вырос на 7% - до 48,914 миллиарда долларов, экспорт – также на 7%, до 44,842 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, дефицит внешней торговли товарами вырос на 8% – до 7,099 миллиарда долларов.

В то же время, профицит внешней торговли услугами вырос на 7% - до 4,228 миллиарда долларов.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

По ранее обнародованным оценкам Национального банка, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за январь-сентябрь 2019 года сведен с дефицитом 8,504 миллиарда долларов, что на 5% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.

Справка УНИАН. По оценкам НБУ, баланс внешней торговли товарами и услугами Украины за 2018 год сведен с дефицитом на уровне 11,492 миллиарда долларов, что на 32,9% больше дефицита за 2017 год.

В то же время, Государственная служба статистики Украины оценила дефицит внешнеторгового баланса Украины за 2018 год в 5,826 миллиарда долларов, или в 2,3 раза больше дефицита за 2017 год.