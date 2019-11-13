В Раде рассказали, когда планируют принять госбюджет-2020

Арахамия прогнозирует принятие закона о госбюджете-2020 в четверг до 22-23 часов.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия прогнозирует, что в четверг закон о государственном бюджете на 2020 год будет принят до 22-23 часов.

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Как передает корреспондент УНИАН, это он сказал в комментарии журналистам.

«Мой прогноз, что мы где-то там до 10-11 часов вечера доработаем и примем», - отметил Арахамия.

Он отметил, что проект госбюджета является «реалистичным, без фантазий, но есть очень большая вероятность, что он будет пересмотрен, с точки зрения доходной части...».

По его словам, не исключено, что после первого полугодия 2020-го года закон о госбюджет будет пересмотрен в сторону больших расходов, поскольку доходная часть должна увеличиться за счет поступлений от получения лицензий на добычу янтаря, легализации игрового бизнеса.

Арахамия отметил, что завтра, «вероятность 90 процентов», что бюджет на 2020 год будет принят окончательно, а не будет переноситься на третье чтение.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 5 ноября передал в парламент доработанный ко второму чтению проект госбюджета Украины на 2020 год, который базируется на обновленном прогнозе с ростом ВВП на 3,7%.

Согласно документу, доходы госбюджета составят 1,094 трлн грн, расходы - 1,180 трлн грн, предельный уровень дефицита - 94 млрд грн, предельный показатель госдолга - 2,364 трлн грн.