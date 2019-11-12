В НАБУ заявили, что к делу "ВиЭйБи Банка" могут быть причастны более 15 человек

Детективы НАБУ сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Нацбанка, ПАО «ВиЭйБи Банк» и служащим частного сектора в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 миллиарда гривень.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что к делу о хищении рефинансирования "ВиЭйБи Банка" могут быть причастны более 15 человек.

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, правоохранители продолжают устанавливать остальных причастных к совершению преступления.

"Следствие установило, что к реализации схемы с завладением 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 человек. Восьми из них уже сообщили о подозрении. Еще в отношении ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца "ВиЭйБи Банка", которые сейчас находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении уведомления о подозрении предусмотренным УПК Украины в таких случаях способом", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что отчеты об оценке недвижимости, под залог которой "ВиЭйБи Банк" получил кредит, подделали. В частности, "ВиЭйБи Банк" получил от Нацбанка 1,2 млрд грн кредита под залог имущества, реальная стоимость которого не превышала 73 млн грн. И следствие располагает доказательствами, что чиновники НБУ, принимая решение о предоставлении кредита, знали об этих фактах.

"Топ-чиновники НБУ были осведомлены о завышенной в разы стоимости имущества, которое передавалось в залог в качестве гарантии выдачи стабилизационного кредита. На момент выдачи стабилизационного кредита "ВиЭйБи Банк" уже имел задолженность перед НБУ по кредитам рефинансирования на сумму более 3 млрд грн, по которым имел просроченную задолженность по уплате процентов на сумму 50 млн грн. Решение о выдаче стабилизационного кредита было принято после посещения собственниками и руководством «ВиЭйБи Банка» топ-чиновников НБУ", - добавили в НАБУ.

Отмечается, что следствие располагает доказательствами, что бывший первый заместитель председателя НБУ Александр Писарук сообщил подчиненным о решении о предоставлении кредита "ВиЭйБи Банка" до того, как банк официально подал необходимые для этого документы.

Кроме того, в ведомстве не исключают привлечения к ответственности и других членов правления, которые принимали коллегиальное решение о предоставлении кредита.

В НАБУ отметили, что деятельность "Райффайзен Банк Аваль", председателем правления которого сейчас является Писарук, не есть и никогда не была предметом расследования.

Как сообщал УНИАН, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении 8 бывшим и действующим должностным лицам Нацбанка, ОАО «ВиЭйБи Банка» и служащим частного сектора в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн и просят суд взять их под стражу с альтернативой внесения залога от 2,5 млн до 30 млн грн.

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В частности, НАБУ вручило подозрение председателю правления "Райффайзен Банка Аваль" Писаруку, который в период банкротства "ВиЭйБи Банка" занимал должность первого заместителя председателя НБУ.

Также вручены подозрения бывшему директору гендепартамента банковского надзора НБУ Алле Шульге и бывшему исполняющему обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николаю Каленскому, который с апреля 2018 года входит в состав совета НБУ по квоте президента.

Указанным лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В частности, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре пояснили, что в октябре 2014 года ПАО «ВиЭйБи Банк», отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества.

"Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение. При этом стоимость недвижимости, передаваемой в залог НБУ, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, а не 1,8 млрд грн, заявленных «ВиЭйБи Банком», - подчеркнули в САП.

Служащими Нацбанка было предоставлено "ВиЭйБи Банку" 1,2 млрд грн стабилизационного кредита.

В САП отметили, что ранее указанное банковское учреждение уже получало от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд грн, и указанные средства так и не были возвращены. В ноябре 2014 года "ВиЭйБи Банк" был признан неплатежеспособным.

"На сегодняшний день стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен", - добавили в САП.

Глава НБУ Яков Смолий на фоне этих событий прервал командировку и срочно возвращается в Украину.

VAB банк - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложения были отклонены.

Олег Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому относительно обысков и задержаний работников его компании силовиками. Бахматюк заявляет, что за террором компании, которая платит миллиардные налоги и в которой работают 27 тысяч человек, стоят амбиции руководителя НАБУ Сытника и генпрокурора Рябошапки.