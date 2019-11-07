Нефедов назвал сроки регистрации новых региональных таможен

Все 16 новых региональных таможен должны быть зарегистрированы к началу следующей недели.

Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов рассчитывает, что к началу следующей недели все 16 новых региональных таможен получат регистрацию как юридические лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

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"Сейчас мы находимся на этапе назначения и. о. руководителей для регистрации новых таможен. Буковинская таможня первая зарегистрировала новое юридическое лицо, и мы надеемся, что к началу следующей недели будут зарегистрированы все 16 новых таможен и два отдельных структурных подразделения – это лаборатория и кинологическая служба", - сказал Нефедов на брифинге.

Он добавил, что далее начнется процесс перевода людей в новосозданные структуры из ликвидируемой Государственной фискальной службы, после чего Кабмин возложит на Гостаможню полномочия Фискальной службы, которая прекратит существование, тогда как Таможенная служба начнет работать и администрировать платежи с юридической точки зрения.

Напомним, сегодня, 6 ноября, новосозданная Буковинская таможня получила госрегистрацию как юридическое лицо, ее руководителем назначен Илья Самушко.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины согласовало назначение первых восьми исполняющих обязанностей руководителей региональных таможен из 16.

По словам руководителя Таможенной службы, уже выбраны 16 исполняющих обязанности руководителей региональных таможен для регистрации юридических лиц, тогда как в целом планируется завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года. В Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

В начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.