Минфин согласовал назначение первых 8 и.о. руководителей региональных таможен

По словам главы Таможенной службы Максима Нефедова, осталось согласовать назначение еще восьми временных руководителей таможен и двух исполняющих обязанности руководителей структурных подразделений.

Министерство финансов Украины согласовало назначение первых восьми исполняющих обязанностей руководителей региональных таможен из 16.

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Об написал на своей странице в сети Facebook глава службы Максим Нефедов.

"Минфин согласовал назначение первых 8 и.о. руководителей новых таможен! Осталось еще 8, и 2 и. о. руководителя структурных подразделений - и заходим уже на финальный этап, наконец!", - написал Нефедов.

Ранее руководитель Таможенной службы сообщил, что процесс создания региональной структуры ведомства запущен и выбраны 16 исполняющих обязанности руководителей региональных таможен для регистрации юридических лиц.

Как сообщал УНИАН, в начале октября Кабинет министров Украины утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

Глава Таможенной службы намерен завершить процесс объединения всех таможен в единое юридическое лицо до сентября 2020 года, для чего необходимо внести ряд изменений на законодательном уровне.

В Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который предусматривает введение нового формата деятельности Государственной таможенной службы как единого юридического лица, тогда как территориальные органы ведомства будут осуществлять деятельность не как юридические лица публичного права, а как обособленные подразделения.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.