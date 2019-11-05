Bloomberg: России и Китаю не удастся так легко избавиться от доллара

Отказ от использования доллара в международных расчетах – это очень дорогая и кропотливая кампания, которая сопровождается финансовыми потерями, но Москва все равно ее продолжает.

Президент России Владимир Путин изо всех сил пытается сократить роль американского доллара в международной торговле. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который скоро покинет свой пост, называет абсурдом то, что Европа использует зеленую банкноту в 80% расчетов за энергетический импорт. Лидер Китая Си Цзиньпин выступил против экономической «гегемонии».

Может ли могучий доллар США сохранить свое глобальное доминирование, когда его атакуют со всех сторон? Не стоит списывать его со счетов, — пишет Bloomberg.

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Почему некоторые обозлены на доллар? Потому что он чрезвычайно распространен. На американскую валюту приходится 90% международных трансакций. Две трети международных долгов были изданы в ней. Почти вся международная торговля нефтью оценивается в долларах. Отсюда и разговоры о «нефтедолларах». Эта повсеместность заставляет страны следить за колебаниями в стоимости американской валюты и привязывать свои экономики к решениям в Вашингтоне. Как отметил Юнкер, для стран Европы будет оправданным перейти за оплату своих энергетических потребностей в евро, избавившись от доллара. Но есть и страны, которые оказались на невыгодной плоскости американской политики.

В чем проблема? В санкциях. Рычаг влияния США кроется в том, что их банки и валюта играют центральную роль в мировой экономике. Любая страна, компания или банк, которая нарушает санкции, может столкнуться с блокировкой своих активов в США или потерять способность перечислять деньги на счета в американских банках. Волна такого наказания заставила Россию как можно скорее начать так называемую «дедолларизацию». А европейские лидеры начали работу над платежной системой, которая позволит компаниям вести бизнес с Ираном без помех. Хотя прогресс в этом направлении очень медленный.

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Сокращается ли доля доллара на рынке? Нет. Исследования Банка международных расчетов показывает, что доля валютных торгов в долларе с 2016 года несколько возросла до 88%. Доля евро в 2019-м увеличилась на один процент до 32%. Валюты развивающихся стран получили 3,5 балла и поднялись до 24,5% в основном за счет японской иены. В это время на китайский юань приходится 4%, как и в 2016 году. Доля валютных резервов в долларе (около 62%) оставалась неизменной на протяжении прошлого десятилетия. В это время, использование доллара в глобальных расчетах выросла за этот период.

Почему так трудно избавиться от доллара? Слишком много хлопот. Переход на евро, юань или рубль означает, что придется столкнуться с трудностями поисков банков, которые будут заниматься такими делами. Привлекательность евро как валюты для поддержки торговли и инвестиций не очень усилилась после кризиса суверенного долга в 2010 году и использования Европейским центральным банком отрицательных процентных ставок. Валюты стран, которые развиваются, слишком мелкие и шаткие. Поэтому их использование может лишь сделать международную торговлю более дорогой. Первый год попыток России отказаться от доллара указывает на другую опасность: в период укрепления доллара страна потеряла потенциальную доходность своих валютных резервов на 7,7 миллиарда долларов.

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Почему же Россия продолжает этот курс? «Мы не отказываемся от доллара, это он отказывается от нас», - сказал Путин в 2018 году. Последовательные раунды введения санкций США против России за агрессию против Украины, за вмешательство в американские выборы и угроза введения новых карательных мер дали России хорошую причину попытаться увести свою экономику как можно дальше, чтобы Вашингтон не мог до нее дотянуться. В прошлом году Центральный банк РФ продал 100 миллиардов резервов в долларе и заменил их евро и юанем. В определенной степени эта кампания дает плоды. Евро вот-вот опередит доллар в российской торговле с ЕС и Китаем.