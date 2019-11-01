Формула налогообложения железной руды из законопроекта №1210 должна быть переработана - Гетманцев

Сложность заключается в просчете стоимости обогащения руды, – отметил глава налогового комитета.

Новая формула, прописанная в законопроекте №1210 о налогообложении железной руды, должна быть переработана. Такое заявление сделал в кулуарах Верховной Рады председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, передает "5 канал".

По его словам, сложность заключается в том, что добытая в Украине руда является довольно бедной по своему составу и экспортного варианта требует обогащения искусственным способом. Процесс этот достаточно дорогостоящий и его трудно просчитать.

"Сложность заключается и в том, что у нас руда является бедной. Ее надо обогащать. Эту стоимость трудно подсчитать. В этом проблема с формулой. Мы соглашаемся с бизнесом, что над этой формулой надо работать вместе", – отметил Гетманцев.

Напомним, по мнению членов налогового комитета Верховной Рады, чтобы указанный законопроект был приемлемым для бизнеса, он нуждается в обновлении на 60%. Глава комитета признает, что никаких наработок рабочей группы в документ не было включено. Несмотря на это, депутат предполагает, что законопроект все же поставят на голосование. В случае одобрения депутатами, правки будут добавлены уже к второму чтению.

Также рассматривается возможность вынести за рамки поиски самой формулы налогообложения железной руды. Предлагается оставить действующую базу налогообложения, которая сегодня есть в законе. И отдельно вернуться к работе над ней в рамках рабочей группы, которая будет создана.