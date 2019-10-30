По словам главы "Укрпошты", компания не желает конкурировать с казино в условиях легализации игорного бизнеса в стране.

Акционерное общество «Укрпошта» прекращает продажу лотерейных билетов с 1 ноября 2019 года в связи с возможной легализацией игорного бизнеса в Украине. Об этом в Facebook сообщил глава компании Игорь Смелянский.

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"Чтобы не конкурировать с казино, согласно планируемым решениям Верховной Рады, "Укрпошта" с 1 ноября окончательно прекратит продавать лотереи", - написал он.

Смелянский добавил, что в последние годы "Укрпошта" продавала билеты Украинской национальной лотереи, другие игры были запрещены в Украине санкциями.

Также глава "Укрпошты" пошутил, что единственная азартная игра, в которую компания продолжит играть – это утверждение тарифов.

Как сообщал УНИАН, "Укрпошта" с 1 января 2020 года, в зависимости от приоритета посылки, повысит тарифы на их пересылку на 10% для приоритетных отправлений и на 12,5% - для неприоритетных.

18 октября Кабинет министров Украины разработал и зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса. Правительство предлагает, в частности, разрешить размещение игровых автоматов исключительно на территории отелей класса 3-5 звезд, а казино – только в 5-звездочных отелях.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тыс. отделений по всей Украине.

«Укрпошта» ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 млн почтовых отправлений, 16 млн посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 млн переводов.