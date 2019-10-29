Зеленский: единые правила игры для бизнеса стали украинским НЛО - все говорят, но никто не видел

По словам президента, только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику и процветающую Украину.

Создание единых правил игры для бизнеса является необходимым условием для роста украинской экономики, потому является первоочередной задачей для власти.

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Об этом во время открытия инвестиционного форума в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Начну с главного приоритета. Это равные и единые правила игры для всех. Для крупного, среднего и малого бизнеса, и украинского, и международного. За 28 лет это стало своеобразным украинским НЛО. Все об этом говорят, но никто этого не видел. Мы изменим это, потому что понимаем, что только честная конкуренция позволяет строить процветающую экономику, процветающую Украину», - сказал он.

По словам Зеленского, для создания единых правил игры необходимо побороть коррупцию и обеспечить эффективную работу правоохранительных органов.

Обращаясь к участникам форума, президент отметил, что власть понимает важность привлечения инвестиций для обеспечения высокого уровня экономического роста в ближайшие годы.

«Успех Украины – это и ваш успех. Но мы понимаем, что он невозможен без стабильного экономического роста, как минимум, 5-7% ежегодно. Это действительно амбициозная задача, для решения которой необходимо масштабное привлечение инвестиций. И этот форум должен стать отправной точкой в этом важном процессе», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.

Премьер добавил, что для достижения цели роста ВВП на 40% в ближайшие пять лет Украина должна привлечь 50 млрд долл. инвестиций.