Гончарук назвал условие для роста украинской экономики на 40%

Премьер-министр подчеркнул, что Украина для роста ВВП на 40% в ближайшие пять лет должна повысить уровень экономической свободы.

Кабинет министров Украины считает повышение уровня экономической свободы в стране тем фактором, который поможет Украине в ближайшие пять лет увеличить свой валовой внутренний продукт на 40%.

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Об этом с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя Программу деятельности правительства на ближайшие пять лет.

"Мы ставим себе цель за следующие пять лет добиться 40%-ного экономического роста. Для этого в следующем году надо вырасти на 5 и каждый следующий год – на 7%. Такие периоды в истории нашей страны были, в других странах тоже. Это абсолютно реальная история. Для этого нужно повысить уровень экономической свободы в стране. Потому что свободный человек является более продуктивным. Чем больше ограничений, тем больше человек скован и не может себя реализовать", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Гончарук заявил, что задачей нового правительства является рост украинской экономики как минимум на 40% за пять лет. По его словам, для обеспечения задачи Кабмина по увеличению экономического роста в ближайшие пять лет, ВВП Украины в 2020 году должен вырасти на 5%, а в 2021-2024 годах - увеличиваться как минимум на 7% в год.