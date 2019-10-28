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Зеленский одобрил: перечень объектов, которые не подлежат приватизации, отменили

12:28, 28 октября 2019
Финансы
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Владимир Зеленский / REUTERS

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Об этом во время брифинга заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Этот перечень был одной из преград для проведения большой приватизации в Украине", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1054-1 "О признании утратившим силу закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".

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Теги: #приватизация#Владимир Зеленский