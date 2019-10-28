Зеленский одобрил: перечень объектов, которые не подлежат приватизации, отменили

Закон был принят 2 октября.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, которым Верховная Рада отменила перечень объектов, которые не подлежат приватизации.

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Об этом во время брифинга заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Этот перечень был одной из преград для проведения большой приватизации в Украине", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 2 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект №1054-1 "О признании утратившим силу закона Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации".