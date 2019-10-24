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Получит ли Украина транш МВФ до конца года: в Нацбанке поделились ожиданиями

15:04, 24 октября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины по-прежнему ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда по обсуждаемой новой программе до конца года.

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Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

«Макропрогноз, который мы обнародуем, предусматривает подписание соглашения с Международным валютным фондом в этом году и получение транша в этом году», - сказал Смолий.

При этом глава НБУ отметил, что объем новой программы пока не обсуждался, поэтому о сумме первого транша говорить преждевременно.

Также Смолий напомнил о предстоящем визите миссии МВФ в ближайшие недели, но не назвал точной даты.

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Теги: #Нацбанк#МВФ#транш МВФ