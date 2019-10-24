Получит ли Украина транш МВФ до конца года: в Нацбанке поделились ожиданиями
15:04, 24 октября 2019Финансы
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Нацбанк по-прежнему ожидает получения первого транша от МВФ по новой программе до конца года. Глава НБУ напомнил о предстоящем визите миссии МВФ в ближайшие недели, но не назвал точной даты.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины по-прежнему ожидает получения первого транша от Международного валютного фонда по обсуждаемой новой программе до конца года.
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Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
«Макропрогноз, который мы обнародуем, предусматривает подписание соглашения с Международным валютным фондом в этом году и получение транша в этом году», - сказал Смолий.
При этом глава НБУ отметил, что объем новой программы пока не обсуждался, поэтому о сумме первого транша говорить преждевременно.
Также Смолий напомнил о предстоящем визите миссии МВФ в ближайшие недели, но не назвал точной даты.
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