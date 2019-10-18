Миссия МВФ вернется в Киев обсудить новую программу

Представители Фонда посетят столицу в ближайшие недели.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда в ближайшие недели вновь посетит Киев для обсуждения новой программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Читайте такжеВ Минфине рассказали, когда и при каких условиях Украина получит финпомощь вот ВБОб этом сообщил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен на брифинге.

«Мы обсуждаем трехлетнюю программу EFF. Суммы пока не обсуждаются, – сказал представитель Фонда. – Мы отправим миссию через пару недель, чтобы продолжить обсуждение».

Как ранее сообщал УНИАН, по словам председателя НБУ, МВФ на текущий момент не требует повышения цены на газ.