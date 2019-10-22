Правительство подготовит проект бюджета-2020 ко второму чтению до 3 ноября

Обновлённый макропрогноз еще должен быть утверждён на заседании Кабмина.

Правительство в соответствии с Бюджетным кодексом должно подготовить проект государственного бюджета Украины ко второму чтению в Верховной Раде не позднее 3 ноября и активно над этим работает.

Читайте такжеМинус 20 миллиардов: Рада предварительно поддержала снижение доходов госбюджета-2019

Об этом сообщила журналистам министр финансов Оксана Маркарова.

«Ещё нет обновлённого макропрогноза - он должен быть утверждён на заседании Кабмина», - сказала Маркарова.

По ее словам, также Минфин ожидает бюджетные выводы от Верховной Рады.

«Мы в рабочем порядке их уже получили, но ещё получим их в официальном порядке», - пояснила она.

Ранее сегодня Министерство экономики представило обновленный макроэкономический прогноз на 2020 год, который предполагает рост валового внутреннего продукта на уровне от 3,7% (консервативный сценарий) до 4,8% (оптимистический сценарий) при показателе инфляции в 5,5%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 октября с учетом предложений профильного комитета приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год, построенный на действующем макропрогнозе с ростом ВВП на 3,3% и валютным курсом 28,2 грн за доллар.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук до конца октября пообещал представить обновленный макропрогноз, который станет основой для корректировки проекта госбюджета ко второму чтению.