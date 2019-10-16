Германия выделит Минобороны Украины 1,5 млн евро на медоборудование

По словам посла Украины в Германии, речь идет о мобильных рентген-аппаратах, цифровых хирургических машинах и ангиографах.

Министерство обороны Германии выделит оборонному ведомству Украины 1,5 миллиона евро для приобретения медоборудования.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в микроблоге Twitter.

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"Nota bene для тех, кто считает, что Германия якобы не помогает Украине в военной сфере: украинское и немецкое министерства обороны подписали соглашение о выделении Берлином 1,5 млн евро для приобретения медоборудования (мобильные рентген-аппараты, цифровые хирургические машины и ангиографы)", - написал посол.

Как сообщал УНИАН, по данным правительства ФРГ, с начала конфликта на Донбассе правительство Германии предоставило Украине финансовую помощь на почти 1,4 миллиарда евро.