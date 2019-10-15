МВФ улучшил прогноз роста экономики Украины
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины в 2019 году до 3% с 2,7%, прогнозируемых ранее.
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Как говорится в отчете МВФ о перспективах развития мировой экономики за октябрь, в 2020 году ожидается рост реального ВВП Украины также на 3%, как и ранее.
По оценкам Фонда, рост потребительских цен к концу текущего года в Украине замедлится до 7%, следующего – до 5,6%.
Дефицит текущего счета платежного баланса составит 2,8% ВВП в 2019 и 3,5% ВВП – в 2020 году.
Безработица в Украине, по прогнозам МВФ, снизится до 8,7% в этом и до 8,2% – в следующем году.
Как сообщал УНИАН, рост экономики Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%.
Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.
Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.
Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.