Вооружение и закупка техники: министр рассказал о приоритетах Минобороны на 2020 год

По словам министра, также в приоритете - восстановление объектов критической инфраструктуры.

В следующем году приоритетом Министерства обороны Украины будет финансирование расходов на вооружение и военную технику.

Как сообщил в Facebook министр обороны Андрей Загороднюк, также в приоритете - восстановление объектов критической инфраструктуры.

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"Основной приоритет для нас будет оставаться неизменным - это вооружение и военная техника, а также восстановление объектов критической инфраструктуры", - написал министр.

Также он сообщил, что Минобороны вместе с правительством и Советом национальной безопасности и обороны продолжает работать над детализацией отдельных статей бюджета, и вскоре общественность будет проинформирована о распределении предусмотренных средств.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров не намерен в 2020 году уменьшать расходы на оборону и всевозможные выплаты военнослужащим и ветеранам АТО.

Он отметил, что появившаяся в СМИ информация о якобы сокращении этих расходов не соответствует действительности.

По его словам, в проекте госбюджета на 2020 год предусмотрено 136,6 млрд грн на финансирование Министерства обороны, что значительно превышает затраты этого года в размере 101,7 млрд грн.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, на весь сектор обороны и безопасности в 2020 году планируется направить 245,8 млрд грн.