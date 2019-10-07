Freedom Holding Corp выходит на биржу NASDAQ

Получив новые финансовые возможности, компания планирует стать крупнейшим розничным дилером рынка государственных облигаций.

На американской бирже NASDAQ начнутся торги акциями Freedom Holding Corp, частью которого является один из активных участников отечественного фондового рынка - ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА». Торги стартуют 15 октября 2019, - сообщил СЕО компании, Тимур Турлов в интервью Investory News.

Получив новые финансовые возможности, компания планирует стать крупнейшим розничным дилером рынка государственных облигаций. Чтобы украинцы, которые задумываются о выгодном вложении своих средств, рассматривали государственные бумаги, как минимум одновременно с банковскими депозитами. Потому что это надежнее и доходнее, по крайней мере в текущий момент времени, - объясняет Турлов.

«Для нас это очень большой и важный знак качества, которым не обладает ни один из наших конкурентов на рынке ценных бумаг. Во-первых, это означает постоянный доступ к капиталу. Во-вторых, мы прошли огромный комплаенс от самых жестких регуляторов мира, получили рейтинги международных рейтинговых агентств. Уверен, это позволит нам привлечь клиентов, которым нужен респектабельный и надежный финансовый посредник, которому они смогут доверять все свои действия. Этот шаг должен помочь нам закрепить позиции, дать ресурсы для развития бизнеса, в том числе, в Украине, а также обеспечить наших клиентов дополнительным комфортом», - считает Тимур Турлов.

Также компания имеет планы построить полноценный инвестиций банк - чтобы предоставлять полный спектр банковских услуг, в том числе и людям, которые хотят инвестировать в ценные бумаги, - сообщил СЕО компании.

ООО «Фридом Финанс УКРАИНА» профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 имеет 12 филиалов, штат - более 100 человек.

ООО «Фридом Финанс УКРАИНА» является частью Freedom Holding Corp (USA). Акции Freedom Holding Corp листингированы на бирже OTС QX Best Market в США