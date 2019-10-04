Доллар в столичных обменниках просел до 25 гривень

Продать американскую валюту можно за 24,50 гривни.

Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева по сравнению со вчерашним днем просела на 40 копеек - до 25 гривень за доллар.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать американскую валюту можно по курсу 24,50 гривни за доллар.

Стоимость покупки евро в обменниках – 27,40 гривни, продажи – 26,80 гривни.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке прекратили ежедневное падение, начавшееся с понедельника, и в четверг к закрытию торгов выросли на 31 копейку - до 24,57/24,62 гривни/доллар.

Национальный банк Украины на этой неделе возобновил проведение интервенций по продаже валюты после почти двухмесячного перерыва и продал для поддержки гривни 200 миллионов долларов. Усиление колебаний на рынке в НБУ объяснили снижением предложения валюты при одновременном росте спроса под влиянием психологических факторов.

Эксперты связывают снижение курса гривни в последние дни с ослаблением притока валюты от нерезидентов в облигации внутреннего госзайма, но пока не видят причин для существенной девальвации ввиду значительных объемов поступающей валютной выручки от экспорта рекордного урожая зерновых.