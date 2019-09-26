Назначен новый глава МВФ

К выполнению обязанностей Георгиева приступит 1 октября.

Исполнительный совет Международного валютного фонда, который представляет 189 членов, сегодня, 25 сентября, выбрал Кристалину Георгиеву директором-распорядительницей и председателем исполнительного совета МВФ.

На эти должности ее утвердили на ближайшие пять лет. К исполнению обязанностей она приступит 1 октября 2019 года, информирует пресс-служба МВФ.

Напомним, Георгиева стала кандидатом от ЕС на пост главы МВФ.

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Георгиева - гражданка Болгарии. Ей 66 лет. С января 2017 года она была главным исполнительным директором Всемирного банка. С 1 февраля 2019-го по 8 апреля 2019-го - временный президент группы Всемирного банка. Начиная с 2010 года, она была в Европейской комиссии, занимала должность уполномоченного по вопросам международного сотрудничества, гуманитарной помощи и реагирования на кризисы, потом вице-президентом по вопросам бюджета и человеческих ресурсов.

Георгиева имеет научную степень кандидата наук по экономике. Получила степень магистра политической экономии и социологии в Университете национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.