Доллар в пике: гривня продолжает бить рекорды

Нацвалюта по официальному курсу к доллару снова обновила трехлетний максимум. Официальный курс на среду, 25 сентября, установлен на уровне 24,21 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 25 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,21 грн/долл.

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Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний максимум, установленный на 24 сентября на уровне 24,33 грн/долл.

Официальный курс к евро на завтра установлен на уровне 26,64 грн/евро.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к закрытию торгов установились на уровне 24,20/24,23 грн/долл., что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 26,62/26,65 грн/евро, что на 8 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на прошлой неделе трижды обновила трехлетний максимум, как и неделей ранее.